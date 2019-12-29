"Достало шоу и хочется реальных чувств": Участница проекта "План Б" Маргарита Гаврилова эмоционально отреагировала на расставание с Батрутдиновым
Еще 2,5 месяца назад закончились съемки проекта "План Б" на Бали, в Москве Тимур Батрутдинов получил возможность пообщаться и сходить на свидания с двумя финалистками реалити-шоу - Елизаветой Аниховской и Маргаритой Гавриловой. Юморист в итоге решил, что не готов продолжат отношения ни с одной из девушек, а реакция их оказалась совершенно разной, ведь Гаврилова и ранее говорила, что ей надоело шоу и хочется реальной жизни.
В Москве Тимур Батрутдинов общался с участницами финала проекта "План Б" наедине, только некоторые свидания были сняты на камеру. Однако в итоге шоумен отказался продолжать отношения с обеими девушками. Елизавета Аниховская отметила, она ожидала такого поворота событий, ведь и сама не готова к продолжению. Если бы Тимур Батрутдинов подарил ей кольцо, уточнила "Мисс-Екатеринбург-2016", она сказала бы, что не может его принять.
Маргарита Гаврилова же, видимо, ожидала другого исхода реалити-шоу, девушка еще на Бали отмечала, что ей очень хочется пообщаться с избранником в реальной жизни. Тимур Батрутдинов нравился финалистке, но в итоге продолжать с ней отношения не стал. Девушка развернулась и ушла, явно расстроившись.
В Москве Тимур Батрутдинов общался с участницами финала проекта "План Б" наедине, только некоторые свидания были сняты на камеру. Однако в итоге шоумен отказался продолжать отношения с обеими девушками. Елизавета Аниховская отметила, она ожидала такого поворота событий, ведь и сама не готова к продолжению. Если бы Тимур Батрутдинов подарил ей кольцо, уточнила "Мисс-Екатеринбург-2016", она сказала бы, что не может его принять.
Маргарита Гаврилова же, видимо, ожидала другого исхода реалити-шоу, девушка еще на Бали отмечала, что ей очень хочется пообщаться с избранником в реальной жизни. Тимур Батрутдинов нравился финалистке, но в итоге продолжать с ней отношения не стал. Девушка развернулась и ушла, явно расстроившись.