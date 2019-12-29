"Достало шоу и хочется реальных чувств": Участница проекта "План Б" Маргарита Гаврилова эмоционально отреагировала на расставание с Батрутдиновым





В Москве Тимур Батрутдинов общался с участницами финала проекта "План Б" наедине, только некоторые свидания были сняты на камеру. Однако в итоге шоумен отказался продолжать отношения с обеими девушками. Елизавета Аниховская отметила, она ожидала такого поворота событий, ведь и сама не готова к продолжению. Если бы Тимур Батрутдинов подарил ей кольцо, уточнила "Мисс-Екатеринбург-2016", она сказала бы, что не может его принять.Маргарита Гаврилова же, видимо, ожидала другого исхода реалити-шоу, девушка еще на Бали отмечала, что ей очень хочется пообщаться с избранником в реальной жизни. Тимур Батрутдинов нравился финалистке, но в итоге продолжать с ней отношения не стал. Девушка развернулась и ушла, явно расстроившись.