Звезда «Дом-2» Виктория Цатурян слила в Сеть переписку с мамой Руслана Мацьолека

Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2» Виктория Цатурян предала огласке тот разговор, который касается только лично ее и экс-супруга. Возможно, таким поступком Виктория вновь хотела показать окружающим, кто именно виноват в том, что они разошлись. В своем личном блоге Цатурян обнародовала переписку со своей бывшей свекровью.Женщина написала Виктории, что она не хотела, чтобы они расставались, и Руслан, скорее всего, еще пожалеет о том, что сделал такой выбор. Также она просит у Виктории Цатурян прощения и говорит, что у нее до сих пор в доме висят на стенах их общие фото, и она не может их снять.Виктория же в своих ответах называет эту женщину «мамулей» и подчеркивает, что пока простить Руслана у нее получается весьма плохо. Звезда также благодарит свою бывшую свекровь за оказанную поддержку и пишет ей, что чтобы не случилось придет к ней на помощь.Стоит отметить, Мацьолек и Цатурян развелись в октябре этого года, их брак "треснул по швам" якобы из-за измены Руслана.