Ученые создали нанозонд для изучения метастазов рака





В группу разработчиков входили ученые из России, Великобритании и Японии. Недавно их коллеги сделали открытие, доказывающее, что будущее появление и развитие рака можно определять с помощью изучения уровня кислотности среды внутри клеток. Оказалось, данный показатель обладает большой точностью и позволяет четко прогнозировать перспективы прогрессирования онкологии у людей.Современные методы изучения уровня кислотности среды внутри клетки позволяют получать изображение с разрешением 200-1000 нанометров и требуют использования веществ маркеров. При этом для получения результата требуется более 2 секунд. Новый способ, использующий нанозонд, показывает куда более впечатляющие результаты. Он не только выдает изображение с разрешением 50 нанометров, но и предоставляет медикам 3D-картинку изучаемой области. На ней можно заметить даже отдельные клетки и увидеть точные значения кислотности в отдельных частях. Для получения результата достаточно всего 2 миллисекунды.Сейчас нанозонд для изучения рака проходит клинические испытания. Специалисты считают, что введение его в практику сделает работу онкологов более эффективной.