В США школьный автобус проехал боком по шоссе из-за заледенелой дороги
В США школьный автобус проехал боком по шоссе из-за заледенелой трассы. Очевидцы опубликовали видео с места инцидента в YouTube.
Инцидент зафиксирован в штате Миннесота, где водитель школьного автобуса потерял управление на заледенелой трассе. Транспортное средство занесло на льду, в результате чего оно проехало боком, но в конце пути сумело остановиться. В момент произошедшего тренер по хоккею и ее команда находились в автобусе. Она отметила в социальных сетях, что в результате заноса никто не пострадал, а водителя назвала героем.
Как известно, на юге Миннесоты зафиксированы большие проблемы с гололедицей, в результате чего некоторые жители вышли на дороги, чтобы покататься на коньках.
Инцидент зафиксирован в штате Миннесота, где водитель школьного автобуса потерял управление на заледенелой трассе. Транспортное средство занесло на льду, в результате чего оно проехало боком, но в конце пути сумело остановиться. В момент произошедшего тренер по хоккею и ее команда находились в автобусе. Она отметила в социальных сетях, что в результате заноса никто не пострадал, а водителя назвала героем.
Как известно, на юге Миннесоты зафиксированы большие проблемы с гололедицей, в результате чего некоторые жители вышли на дороги, чтобы покататься на коньках.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:17