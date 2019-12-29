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В США школьный автобус проехал боком по шоссе из-за заледенелой дороги

В США школьный автобус проехал боком по шоссе из-за заледенелой трассы. Очевидцы опубликовали видео с места инцидента в YouTube.

Инцидент зафиксирован в штате Миннесота, где водитель школьного автобуса потерял управление на заледенелой трассе. Транспортное средство занесло на льду, в результате чего оно проехало боком, но в конце пути сумело остановиться. В момент произошедшего тренер по хоккею и ее команда находились в автобусе. Она отметила в социальных сетях, что в результате заноса никто не пострадал, а водителя назвала героем.

Как известно, на юге Миннесоты зафиксированы большие проблемы с гололедицей, в результате чего некоторые жители вышли на дороги, чтобы покататься на коньках.

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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:17

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