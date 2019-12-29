Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники
Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукяен вместе улетели в Куршевель на праздники, сообщает телеграм-канал Super. Прежде звезды называли свои взаимоотношения коллаборацией и дружбой, но, видимо, роман получил подтверждение.
Прежде Ольга Бузова, как и блогер Давид Манукян скрывала свои отношения, заявляя, что они только сотрудничают вместе. Теперь же знаменитости вместе улетели в Куршевель, где проведут все праздники. Певица отказалась от новогодних корпоративов и уже заселилась в отель вместе с избранником, где их сфотографировали журналисты.
Еще в финале шоу "План Б" Ольга Бузова призналась, что "счастлива до дрожи", и ее личная жизнь, наконец-то, наладилась. Все поклонники поддерживают кумира и желают ей счастья, ожидая новостей о свадьбе.
Прежде Ольга Бузова, как и блогер Давид Манукян скрывала свои отношения, заявляя, что они только сотрудничают вместе. Теперь же знаменитости вместе улетели в Куршевель, где проведут все праздники. Певица отказалась от новогодних корпоративов и уже заселилась в отель вместе с избранником, где их сфотографировали журналисты.
Еще в финале шоу "План Б" Ольга Бузова призналась, что "счастлива до дрожи", и ее личная жизнь, наконец-то, наладилась. Все поклонники поддерживают кумира и желают ей счастья, ожидая новостей о свадьбе.