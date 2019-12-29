Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники

Прежде Ольга Бузова, как и блогер Давид Манукян скрывала свои отношения, заявляя, что они только сотрудничают вместе. Теперь же знаменитости вместе улетели в Куршевель, где проведут все праздники. Певица отказалась от новогодних корпоративов и уже заселилась в отель вместе с избранником, где их сфотографировали журналисты.Еще в финале шоу "План Б" Ольга Бузова призналась, что "счастлива до дрожи", и ее личная жизнь, наконец-то, наладилась. Все поклонники поддерживают кумира и желают ей счастья, ожидая новостей о свадьбе.