В столице Хорватии открылся музей похмелья





Помимо коллекции странных вещей, которые нашлись после пьянки, гости Музея похмелья могут посетить комнаты интерактива. В них можно проверить свою реакцию, надев “пивные очки”, а также поделиться собственными историями, касающимися наиболее яркого или неприятного случая похмелья в их жизни. Выступивший инициатором создания выставки Рино Дубокович подчеркнул, он и его команда не преследовали цель продвигать нездоровый образ жизни и алкоголизм, а хотели донести, что с крепкими напитками связано много плохих вещей.В сувенирной лавке можно приобрести настольные игры. В числе последних представлена и “Пьяная монополия”.