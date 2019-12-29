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«Мои розовые очки окончательно слетели»: Елизавета Аниховская рассказала о финале шоу "План Б"

Экс-участница проекта "План Б" Елизавета Аниховская рассказала о финале шоу и прокомментировала решение Тимура Батрутдинова не оставаться ни с кем из избранниц. Блондинка отметила, что она понимает юмориста, ведь он попросту не хотел стать для кого-то призом.
«Мои розовые очки окончательно слетели»: Елизавета Аниховская рассказала о финале шоу "План Б"

В финале шоу "План Б" Тимур Батрутдинов выбирал между двумя участницами, одной из которых стала "Мисс Екатеринбург-2016" Екатерина Аниховская. После окончания проекта она рассказала, что пришла сюда, так как уже год была одна, не боясь неудачи, ведь ей только 21 год, и она одинокой точно не останется. Перед тем, как оказаться на шоу, отметила блондинка, ни одна из участниц ничего не знает о мужчине, за которого будет бороться, но Тимура Батрутдинова она видела давно, он привлекал ее как человек.

С первой встречи у Батрутдинова и Аниховской сложились доверительные и теплые отношения, они много общались, хотя девушка не скрывает, она ревновала избранника, когда он приглашал на свидания других. Теперь блондинка ни о чем не жалеет, даже оставшись с юмористом только друзьями. Модель отметила, они гуляют по Санкт-Петербургу, когда шоумен бывает в городе, общаются.

Это было самое правильное и честное решение, добавляет Елизавета Аниховская, ведь хуже, если бы Тимур Батрутдинов сделал выбор, а затем пришлось бы доказывать, что отношения есть. Все ждали бы совместные снимки и следили за развитием романа, которого на самом деле не было бы.

Проект помог Елизавете Аниховской повзрослеть, блондинка отметила, что ее "розовые очки" окончательно слетели, она стала мыслить иначе. К Ольге Бузовой девушка Тимура Батрутдинова вовсе не ревновала, ведь если бы что-то между ними было, то началось бы уже давно. В целом Елизавета Аниховская довольна, что получила такой опыт, а реалити-шоу она назвала обычной жизнью, но только в ускоренном режиме.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:13

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