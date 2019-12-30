Меган Маркл создала свой королевский бренд





Меган Маркл и принц Гарри, судя по всему, планируют превратить свой бренд в огромную империю, так как они указывают своё имя в перечне товаров и услуг для своего Фонда Sussex Royal, который создали относительно недавно. Известно, что герцог и герцогиня не появились на традиционном предрождественском обеде королевы в Букингемском дворце и в частном поместье монарха Сандрингеме на Рождество. Инсайдеры сообщают, это обстоятельство может создать большие проблемы для семьи Сассексов. До свадьбы принц Гарри постоянно бывал во время рождественских каникул в доме королевы. Лишь служба в Афганистане в 2012 году заставила его нарушить эту традицию.Как известно, этот год был для принц Гарри и Меган Маркл был непростым. За ними пристально следили СМИ, и знаменитая чета страдала из-за упрёков в расхождениях с королевской семьёй. В уходящем году герцог и герцогиня Сассекские решили всё же расстаться с фондом, которым они занимались совместно с Кэйт Мидлтон и принцем Уильямом. Данное решение королевское семейство приняло после переезда в собственный дом.