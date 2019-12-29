«Я плачу за результат»: Яна Рудковская устроила скандал из-за новогодней елки

В очередном выпуске шоу «ЯнаСупер», рассказывающем о жизни семьи Яны Рудковской, в кадр попала реакция знаменитости на новогоднюю елку, расположенную у нее дома. Вернувшись в свое жилище, продюсер застала много рабочих, занимающихся украшением дерева. Также прямо в помещении находились коробки и рабочие инструменты. Такая ситуация совсем не понравилась супруге Евгения Плющенко, и она устроила скандал.Яна Рудковская напомнила декораторам, что они работают у нее дома, а не в общественном месте или офисе, поэтому вести себя нужно соответствующим образом. Продюсер также отметила, она не желает видеть сам процесс работы, так как платит только за конечный результат. В итоге знаменитость отправилась на личный разговор с дизайнером, руководившей украшением елки. С ней звезда сотрудничает уже не первый год, поэтому дала ей второй шанс. Специалист уверила заказчицу, что в течение 2 часов ситуация полностью исправиться.Чуть позже в данном эпизоде «ЯнаСупер» Рудковская отметила, что ее реакция была чрезмерной. Супруга Евгения Плющенко призналась, загруженный рабочий график и постоянные стрессы делают ее излишне вспыльчивой.