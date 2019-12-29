Обновленный Peugeot 508 Sport Engineered скоро поступит в производство





На Женевском автосалоне фирма Peugeot удивила общественность своим превосходным 508 Sport Engineered. Он является совершенно новой гибридной концепцией, которую компания выпустит на мировой рынок в конце 2021 года. Полуэлектрический спорткар оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем PureTech (200 л. с.), который дополняется двумя электромоторами, расположенными на обеих осях (110 л. с. спереди и 200 л. с. сзади). Суммарная мощность этого прототипа достигает около 400 л. с., при том, что серийная версия должна иметь подобные характеристики.Peugeot не мог позволить себе предложить версию GTi для модели 508. Поэтому производитель нашел решение благодаря гибридизации своих автомобилей. Хотя этот спорткар является крайне мощным, он выпускает лишь 49 г CO2/км в цикле WLTP. Следовательно, новинка может избежать штрафа от европейских экологических нормативов. Производительность нового седана тоже довольно впечатляющая. При крутящем моменте в 500 Нм, его разгон от 0 до 100 к/ч составляет около 4,3 секунд. Что касается максимальной скорости, то здесь отмечается 250 км/ч. Стоимость гибридного автомобиля пока не раскрывается.