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Доказано влияние состояния кишечника на риск развития рака молочной железы

Американские ученые доказали наличие влияния состояния кишечника на риск развития рака молочной железы. Оздоровление микрофлоры создает необходимые условия для борьбы с недугом, сообщает Health.news.
Доказано влияние состояния кишечника на риск развития рака молочной железы

Ученые напоминают, что положительные изменения в образе жизни помогают снижать риск возникновения рака. Например, для здоровья полезны ограничения употребления спиртного, отказ от сигарет, контроль веса, спорт и любовь к здоровой пище. Ученые из Онкологического центра Университета Вирджинии пришли к выводу, что к списку следует прибавить улучшение состояние кишечника, поскольку нездоровая микрофлора помогает распространению уже диагностированного рака. Специалисты подчеркнули, что 65% случаев возникновения опухолей в груди провоцируется положительными рецепторными гормонами. В рамках эксперимента на лабораторных мышах медики специально добились нарушения микрофлоры кишечника, что привело к воспалению, которое в итоге затронуло и ткани молочных желез.

Медики пришли к выводу, что укрепление здоровья кишечника поможет повысить благоприятный исход лечения. Эксперты советуют включить в рацион горох, оливковое масло, квашеную капусту, кефир, натуральные йогурты, чеснок имбирь и брюссельскую капусту при отсутствии противопоказаний.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:57

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