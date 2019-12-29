Эксперты подготовили ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России за 2019 год





На первом месте оказался переднеприводный седан Datsun on-DO, цены на который начинаются от 349 тысяч рублей. Его основными плюсами называют качественную шумоизоляцию, удобный салон, газовые амортизаторы и стабилизатор для уменьшения боковых кренов при поворотах. Под капотом можно обнаружить бензиновый двигатель на 1,6 литра и мощностью 87 л. с.Сразу за ним идет хэтчбек mi-DO, комплектация которого почти не отличается от лидера рейтинга. В то же время, покупатель может приобрести вариант с автоматической КПП, две подушки безопасности, электропакет, ABS. Покупка китайской машины обойдется автолюбителям в 510 тысяч рублей.Третьим по доступности назвали Hyundai Solaris южнокорейского производства. Среди отличительных особенностей эксперты отмечают наличие 1,4-литрового мотора мощностью 100 лошадиных сил, который дополняет "механика". Цена иномарки на российском рынке начинается от 559 тысячи рублей.На четвертое место определили Chevrolet Niva. Ранее журналисты сообщали о скором появлении в продаже моделей от отечественного производителя "АвтоВАЗ". На данный момент автомобиль стоит около 582 тысяч рублей, за который владелец получит 1,7-литровую силовую установку с 5-диапазонной МКПП.Наконец, последнее место досталось дешевому седану Volkswagen Polo по цене в 623 тысячи рублей. Главным преимуществом немецкой машины называют вместительность: всего в салоне может поместиться около 5 человек. Кроме того, транспортное средство идеально подходит не только для поездок по городу, но и для дальних путешествий.