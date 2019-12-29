Intel запретила снижать напряжение в процессорах из соображений безопасности





Данная функция называется Plundervolt, и она уже долгие годы присутствует в товарах компании Intel. Ее активно использовали для того, чтобы заниматься оптимизацией работы процессоров. С помощью данной опции можно было снизить потребление электричества или же повысить производительность системы. Также были и другие способы настройки, зависящие от потребностей владельцев устройства.Недавно для функции снижения напряжения нашли новое использование, это сделали хакеры. Злоумышленники узнали, что понизив этот показатель с помощью Plundervolt можно легко взломать процессор Intel. В таких условиях он отказывался от некоторых протоколов безопасности, либо они становились слабо эффективными. В результате такой простой манипуляции мошенники получали доступ к защищенной информации и данным.Компания Intel совместно с Microsoft быстро решила эту проблему, но сделала это очень грубо – просто запретила снижать напряжение в своих процессорах. Теперь это нельзя сделать ни через Windows, ни через Bios. При этом в неудобном положении остались те пользователи, которые использовали снижение напряжения не для взлома, а для повышения производительности своих ПК.