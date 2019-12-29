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Алена Кравец рассказала, как приготовить вкусный салат оливье

Подготовка к Новому году в семье Алены Кравец не особенно отличается от традиций обычной российской публики. Звезда рассказала, как приготовить вкусный салат оливье по ее авторскому рецепту.

Алена Кравец решила отказаться от традиционных выступлений в Новый год в пользу собственных близких. Недавно певица сообщила фанатам, что хочет провести зимние праздники вместе с 11-летней дочерью Даниеллой. Известно, что бывший супруг звезды уже несколько месяцев препятствует общению матери с ребенком, поскольку считает богемный образ жизни звезды "неподобающим" для воспитания наследницы. Знаменитость намеревается приобщить дочь к подготовке новогоднего стола.

Кравец сообщила, что хочет приготовить салат оливье по своему авторскому рецепту: она заменяет мясо и колбасу морепродуктами, а альтернативой майонезу выступает йогурт. Кроме того, 34-летняя светская львица планирует предоставить гостям домашнее печенье со спрятанными внутри предсказаниями. Что касается собственных желаний на 2020 год, то модель коснулась темы тяжелого расставания с дочерью и мечте о том, чтобы наследница всегда была рядом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:40

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