Светлана Гордеева обвинила Сергея Майорова в мошенничестве на 140 тысяч долларов





Все началось в 2015 году. Тогда Светлана Гордеева заканчивала производство сериала «Беловодье». Ей не хватало денег для завершения проекта, однако в последний момент ей удалось найти инвестора. Компания оказалась не до конца добросовестной, поэтому часть финансирования так и не пришла. Поэтому режиссер осталась должна людям 850 тысяч рублей заработной платы.Тогда к ней обратился Сергей Майоров и предложил выход. Журналист посоветовал режиссеру выступить поручителем по небольшому кредиту, и та согласилась. Чуть позже она узнала, что в документах выступает не в роли поручителя, а того, кто берет кредит. Поручителями же оказались Сергей Майоров и Ольга Каймакова. Всего в кредит было взято 140 тысяч рублей, а все остальные данные оказались подделанными. Например, там было указано, что годовой доход режиссера составляет 13 млн рублей, хотя он был на порядок меньше.Сейчас у Светланы Гордеевой забирают имущество и опечатывают квартиры. Режиссер отметила, что судебные разбирательства никак ей не помогли, суд стал на сторону банка. Первое время она надеялась, что Сергей Майоров одумается и вернет эти деньги, но теперь надежды уже нет, сообщает StarHit.ru.