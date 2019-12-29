Переволновавшейся на церемонии прощания с Галиной Волчек Наине Ельциной потребовалась помощь





Наина Ельцина из-за чрезмерного волнения почувствовала себя плохо во время гражданской панихиды по Галине Волчек в театре «Современник». Она не сразу проводила режиссёра в последний путь. Вдове бывшего президента России принесли стакан воды, и спустя некоторое время ей стало лучше. Позже ей удалось самостоятельно подойти к гробу и попрощаться с худруком театра «Современник». В течении всего времени Ельцину поддерживала Татьяна Тарасова. Позже выяснилось, заслуженный тренер СССР пыталась помочь вдове политика. Оказывается, 87-летняя Ельцина сильно близко к сердцу приняла всё случившееся.Стоит сказать, что во время церемонии прощания с худруком театра «Современник» отсутствовала Алла Пугачева. Пародист Максим Галкин заявил, что у Примадонны поднялось артериальное давление, и она не сможет провести Галину Волчек в последний путь, однако выражает слова соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам актрисы. Алла Борисовна решила остаться дома с детьми — 6-летними Гарри и Лизой. На гражданской панихиде присутствовали многие друзья и коллеги театрального режиссёра.