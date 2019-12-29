Житель США вживил себе в руку чип-ключ от авто Tesla





Эксперимент жителя США Бена Уоркмана в Сети называют началом киберпанка в реальной жизни. Благодаря вживленным в руки чипам американец может открывать двери на работе, производить вход и выход из учетной записи на компьютере и обмениваться информацией, используя те же технологии, что и Apple Pay, и Google Pay. Наибольшей сложностью на пути к цели оказался поиск доктора, который возьмется за дело. Изначально молодой человек получил отказ от ветеринара, но потом он уговорил одного из членов семьи ввести имплантат с помощью шприца.С помощью чипов Уоркман показывает фокусы на улицах, например, убеждает публику, что банан является ключом от двери, но она на самом деле открывается его рукой. Последним имплантом стал чип, который помогает открыть Tesla, а следующим шагом американца станет покорение кредитных карточек специальным датчиком.