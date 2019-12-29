В Mitsubishi хотят отказаться от дизельных двигателей





Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors ликвидирует дизельные версии своих ключевых моделей к концу 2021 года и значительно сократит размер своего существующего бизнеса по производству подобных машин. Эти типы транспортных средств резко теряют популярность, особенно в Европе, поэтому ожидается сокращение мировых продаж в течение следующего десятилетия на 40%. В дальнейшем технологи бренда будут ограничены модернизацией существующих силовых установок без разработки новых. Кроме того, в 2021 году ожидается выход обновленных Pajero Sport и Outlander без дизельных опций.Каталог Mitsubishi Motors с дизельными двигателями ограничат небольшими грузовиками и некоторыми внедорожниками для Европы и США. Линейка также будет включать Delica D: 5, серийный минивэн из Японии. Представители брэнда ожидают, что в ближайшие два-три года доля выпускаемых ими дизельных автомобилей упадет примерно до 20%. Сложившаяся ситуация в первую очередь связана с некоторыми крупными рынками, которые были затронуты новыми требованиями по защите окружающей среды. Речь идет о принудительном уменьшении производимых дизельными моделями парниковых газов посредством более строгих экологических нормативов.