Австралийские муравьи перерабатывают мочу кенгуру в азот





Остров Кенгуру известен немногочисленной растительностью и засушливыми климатом. Единственными крупными млекопитающими, живущими на его территории, являются одноименные животное - кенгуру. Более мелкие организмы, обитающие тут, вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным условиям и находить необычные способы получения необходимых для них питательных веществ и компонентов.Так австралийские муравьи, обосновавшиеся на этом острове, испытывают недостаток азота. Данное соединение является крайне важным для их успешной жизнедеятельности. Представители этого вида нашли необычный способ получать азот – из мочи кенгуру. Из-за своих размеров и больших популяций эти животные оставляют после себя множество жидкости, которая как нельзя кстати приходится муравьям.Сначала переработка азота была индивидуальной и редкой, но с течением времени ее масштабы увеличивались. Сейчас муравьи строят настоящие «предприятия», специализированные на добыче азота из мочи кенгуру. Насекомые создают специальную структуру и используют «разделение труда» для повышения эффективности: одни защищают, другие находят залежи, а третьи добывают.