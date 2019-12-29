Apple выпустила четыре новых ролика, посвященных функции Slofie в новых iPhone





В Apple разработали функцию Slofie специально для iPhone, что позволит владельцам гаджетов снимать видео с фронтальной камеры в замедленном режиме. Она была представлена в ходе сентябрьского мероприятия компании. Представители корпорации заявили, что новые смартфоны поддерживают запись роликов со скоростью 120 кадров в секунду.На опубликованных кадрах видно, как применять новую разработку Apple на практике. Также на коротких видео показано, как выглядит со стороны процесс работы с технологией Slofie.