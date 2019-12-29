В начале 2020 года могут вырасти цены на видеокарты AMD и Nvidia





Согласно сообщениям инсайдеров, в первом квартале 2020 года повысится цена на “графическую” память DRAM, в связи с чем вырастет стоимость всех видеокарт. Это коснется также популярных моделей от AMD и Nvidia. Эксперты спешат отметить, что рост в 5% приведет к несущественному удорожанию, поскольку память не является основным компонентом графических адаптеров.Имеются сведения, что цены продолжат свой рост и после первого квартала 2020 года из-за избыточного спроса. В частности, Sony и Microsoft намерены выпустить консоли нового поколения, построенные на видеокартах с памятью GDDR6.