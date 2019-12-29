Телеведущая Елена Ландер рассказала о печальном опыте жизни в Израиле





Однажды Елену Ландер пригласили в Израиль на работу в качестве ведущей. Ей пришлось научиться говорить на иврите, но с особой тревогой она вспоминает быт в чужой стране. Телеведущая оставила свою семью и родителей и оказалась одна в незнакомом городе. Однако в этот период звезда научилась ценить уединение и стала заниматься спортом. Артистка увлекается бегом и готовится к большому марафону. Во время тренировок Ландер обычно планирует день или составляет планы на месяц. Также знаменитость любит дайвинг и ценит его за то, что никто не может отвлечь ее в это время.Как известно, летом этого года Елена Ландер во второй раз вышла замуж после года отношений с возлюбленным. Молодые люди познакомились в Москве, и между ними сразу возникла симпатия, а церемонию бракосочетания они планировали вместе. Свадьба состоялась в Варезе в 40 км от Милана, а фламинго стал символом их союза.