"Алла Пугачева осталась дома из-за недомогания": Максим Галкин и Кристина Орбакайте пришли попрощаться с Галиной Волчек





Известие о смерти Галины Волчек стало неожиданностью для артистов, а на фоне стресса из-за случившегося у Примадонны сильно поднялось давление. В итоге она приняла решение пропустить прощание со звездой. На панихиду в “Современник” прибыли многие представители шоу-бизнеса и политические деятели, в частности, муж Пугачевой Максим Галкин и ее дочь Кристина Орбакайте. Супруг певицы заявил, что Алла Борисовна физически не может находится в театре, так как врачи настоятельно рекомендовали ей соблюдать постельный режим. На прощании с Галиной Волчек также появился бывший супруг Аллы Пугачевой, певец Филипп Киркоров, который возложил цветы у гроба покойной.Известно, что для Волчек уже выбрали место на Новодевичьем кладбище рядом с могилой ее коллеги Марка Захарова. Последнего не стало в сентябре этого года.