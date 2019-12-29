Сергей Шнуров высмеял возраст Валерия Сюткина в студии шоу “Вечерний Ургант”





Иван Ургант озвучил предположение, что Шнуров имеет шанс оказаться лучшим судьей нынешнего сезона “Голоса”, но у него есть главный конкурент в лице Валерия Сюткина. В частности, его считают личностью с положительной аурой, но все равно пальму первенства получает лидер “Ленинграда”. На это музыкант ответил шуткой, мол, его коллега после себя “оставляет много песка”, намекнув на возраст. Однако он согласился с мнением о том, что Сюткин даже сейчас весьма энергичный.В финальном выпуске года шоу “Вечерний Ургант” Сергей Шнуров обсудил планы на Новый год и прокомментировал завершение концертной деятельности его коллектива.