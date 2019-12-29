Настасья Самбурская предстала на фото с Генри Кавиллом из сериала "Ведьмак" в образе чародейки

Недавняя публикация Настасьи Самбурской в соцсети Instagram вызвала бурную реакцию у поклонников. Речь идет об "отфотошопленном" снимке актрисы с Генри Кавиллом. Знаменитость примерила на себя образ чародейки Йеннифэр из фэнтези-сериала "Ведьмак". Звезда с юмором отметила в подписи к фотографии, что она участвовала в кастинге, но отказалась от съемок из-за новогодних корпоративов.Хотя большинство фанатов рассмешила попытка артистки приобщиться к тренду, определенные подписчики приняли изображение всерьез. Некоторые недоброжелатели комментировали, что актерские способности 32-летней знаменитости позволяют ей принять участие лишь в пробах сериала "Универ".Кроме прочего, сериал "Ведьмак" назвали самой позитивно оцененной работой компании Netflix, обойдя по рейтингу "Черное зеркало", "Очень странные дела", "Острые козырьки", "Карточный домик" и "Нарко". Будучи созданным по мотивам франшизы книг и видеоигр, он снискал популярность, несмотря на критику от любителей серии фэнтези-романов. Создатели саги об охотнике на чудовищ недавно анонсировали выход второго сезона в 2021 году.