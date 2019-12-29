«Они еще слишком маленькие»: Лера Кудрявцева пока не познакомила дочь с детьми Сергея Лазарева





Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева стали участниками программы «Привет, Андрей!», где рассказали о своей личной жизни. Знаменитости продолжают близко общаться и часто приходят друг к другу в гости. Недавно у обоих произошло пополнение в семье. У певца родился второй ребенок, дочь Анна, а у телеведущей растет наследница Мария. У звезд поинтересовались, успели ли они уже познакомить детей.Лена Кудрявцева честно призналась, что этого не было. Она с Сергеем Лазаревым сошлась во мнение, что дети еще слишком маленькие для того, чтобы налаживать между собой контакт. При этом знаменитости не сомневаются, это обязательно произойдет в будущем, когда они слегка подрастут. Также звезды пошутили на тему того, что не против, если у их наследников завяжутся романтические отношения уже во взрослой жизни.В студии присутствовал Филипп Киркоров, который рассказал, что 5-летний сын Сергея Лазарева Никита стал настоящей звездой на недавнем праздновании дня рождения его дочери Аллы-Виктории. Мальчик покорил звездных гостей своим умением танцевать и уверенно держался, несмотря на такую уважительную публику. Лазарев подтвердил, тогда его сын отлично провел время.