Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова помолилась «чёрной Мадонне»

Сейчас звёзды, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, окружены множеством слухов и один из них о том, что помощница юмориста стала его женой, хотя подтверждения тому нет. Теперь поклонники полагают, что она ездила в духовный центр Баварии - Альтеттинг с целью попросить у «чёрной Мадонны» разрешение родить ребёнка. Местную святыню девушка посетила в рамках прогулки по местным достопримечательностям. Этим она поделилась на своей странице в Instagram. Брухунова опубликовала серию снимков и подписала, что больше 1250 лет Альтёттинг является духовным центром Баварии, а в течение последних 500 лет – самым важным местом паломничества в Германии для поклонения чудотворной статуе Девы Марии на месте явления Матери Божией.Знаменитость взяла историческую выписку из энциклопедии и решила блеснуть своей эрудицией. Однако бдительные подписчики напомнили помощнице юмориста, что у «чёрной Мадонны» вымаливают разрешение на рождение детей и здравие. Некоторые даже заподозрили, что именно за этим она и ездила к местной святыне. Однако Брухунова решила не комментировать это замечание.