"Может, перевязать лентой себя?": Полуголая Анна Семенович не может определиться с подарком для возлюбленного

На новом снимке Анна Семенович позирует в окружении подарков, прикрываясь самой большой коробкой с ярким красным бантом. Звезда продемонстрировала стройные ноги, дополнив образ лишь алыми туфлями на каблуках-шпильках и шапкой Деда Мороза. В подписи к снимку певица призналась, обновления в социальных сетях принесли ей новогоднее настроение. Она заметила, что все готовятся к празднику в одном ритме, но исполнительница с опозданием отправляется за покупкой презентов. Раньше у нее не было времени, а также она уже долгое время не может определиться с подарками близким. Анна Семенович попросила совета у подписчиц по поводу сюрприза для возлюбленного. Артистка предположила, что может просто купить красивую ленту и завязать на себе бант.В комментариях поклонники Анны Семенович похвалили ее внешность, а также поздравили с наступающим Новым годом. Публика осыпала звезду пожеланиями и комплиментами, отметив соблазнительность ее "аппетитных" форм.