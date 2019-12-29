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Фильм «Изгоняющий дьявола» признали самым страшным хоррором в истории

Фильм «Изгоняющий дьявола» вышел уже 46 лет назад, в далеком 1973 году. Сразу после премьеры картина получила широкую огласку и признание как критиков, так и зрителей, а в последствии была признана самым страшным хоррором в истории киноиндустрии.
Фильм «Изгоняющий дьявола» признали самым страшным хоррором в истории

«Изгоняющий дьявола» был снят на основании бестселлера Уильяма Питера Блэтти. Его сюжет крайне прост и прямолинеен, в нем нет крутых поворотов и неожиданного финала, обычно присущего фильмам ужасов. История рассказывает о героине Риган, в которую вселилась некая демоническая сущность. Несмотря на такую простоту, зрители приходили в настоящий ужас при просмотре картины и не могли сдержать приступов страха.

Сразу после премьеры фильм «Изгоняющий дьявола» получил множество отзывов, называющих его самым страшным в истории. В 1973 году это было большим достижением, однако даже спустя 46 лет данная картина сохранила свой титул среди всех существующих хорроров. К такому мнению пришли современные критики, решившие в очередной раз пересмотреть уже ставший классическим фильм. По их словам, даже сейчас «Изгоняющий дьявола» производит на зрителя невероятный эффект и заставляет буквально дрожать. Не помогает даже знание истории ленты и ее финала. Ключевую роль играют костюмы, грим и звуки.

После выхода фильм выиграл два «Оскара»: «Лучший звук» и «Лучший адаптированный сценарий». Также ему досталась премия «Грэмми» за саундтрек и сразу четыре «Золотых глобуса».

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Культура / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:01

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