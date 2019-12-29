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Ученые рассказали, каким образом сахар влияет на качество спермы

Активность и качество спермы значительно зависит от рациона того или иного мужчины. Ученые рассказали, каким образом сахар влияет на репродуктивность сильного пола.

Ученые из Университета Линчёпинга в Швеции проанализировали, отражается ли высокое потребление сахара на фрагментах жизненно важной молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК) в сперме человека. Они сообщили, что в некоторых случаях подобные изменения в активности генов приводят к передаче нежелательных признаков от родителя к потомству, таких как ожирение или наследственные патологии. Эксперимент включал 15 молодых людей без вредных привычек, которые строго придерживались сбалансированной диеты. В течение второй недели испытаний исследователи добавили в ежедневный рацион объем сахара, который соответствовал примерно 3,5 литрам газированных напитков или 450 граммов кондитерских изделий.

По прошествии наблюдений медики пришли к выводу, что легкоусвояемые углеводы несут опасность в виде снижения активности сперматозоидов. Поэтому эксперты рекомендуют мужчинам воздержаться от чрезмерного употребления сладостей для сохранения собственной фертильности. Кроме прочего, подобные результаты позволяют ученым говорить о существенном влиянии диеты на качество спермы. Это является первым шагом на пути к созданию наиболее эффективного питания для здорового деторождения.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50

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