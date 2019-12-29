На Сахалине мужчина при свидетелях волок по подъездной лестнице раздетую женщину





Согласно предоставленным данным, после бытовой ссоры между сожителями гражданка в нетрезвом виде выбежала на улицу, имея на себе лишь нижнее белье. Известно, что мужчина избивал женщину, а также было зафиксировано, как он затащил ее в бессознательном состоянии по подъездной лестнице в дом. При этом пострадавшая не подавала признаков жизни. За происходящим наблюдала женщина, которая снимала все на камеру, и молодой человек, а еще один местный житель придерживал дверь.Пресс-служба регионального отделения полиции сообщила о том, что пострадавшая не получила серьезных травм, а ее сожитель отправлен в психиатрическую лечебницу. Сотрудники правоохранительных органов Сахалина намерены начать проверку по факту произошедшего.