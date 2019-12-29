Оптическая иллюзия привела к увеличению размера ноги Полины Гагариной

Полина Гагарина опубликовала несколько фотографий, сделанных на недавней фотосессии. Перед камерой исполнительница позирует в черном платье с открытыми плечами и высоким вырезом до линии бикини. Образ дополняют туфли в цвет и смартфон, находящийся в руке звезды. Артистка отметила, в предстоящем 2020 году ее ждет множество фотосессий, поэтому уходящий 2019-й она решила закончить новыми снимками, сделанными совсем недавно.Поклонники Полины Гагариной сразу отметили, что на опубликованных фото пропорции тела артистки сильно изменились. Верхняя часть стала ощутимо меньше, а вот ноги, особенно та, что выставлена вперед, значительно увеличились. Отдельно подписчики акцентировали внимание на размере ступни певицы. «Кажется, что 65-го размера нога», - написал один из поклонников артистки. Знаменитость не восприняла такой комментарий как оскорбление и прокомментировала его с юмором: «Так такой и есть».Данную ситуацию очень быстро объяснили с помощью оптической иллюзии. За счет того, что Полина Гагарина позирует на белом фоне и слегка отклоняет верхнюю часть тела назад, создается впечатление, будто ее нога имеет огромный размер.