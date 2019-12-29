Пользователи ПК на Windows 10 смогут просматривать фотографии с Android-смартфонов





Microsoft анонсировала обновление для открытой программы тестирования Windows 10, изменения в котором касаются приложения Your Phone для ПК. Новые функции позволят пользователям Android взаимодействовать с 2000 самых последних фотографий на своих телефонах прямо с компьютера. По словам представителей бренда, подобная инициатива была разработана на основе отзывов от клиентов, что также позволило избавиться от практики отправки изображений самому себе. Теперь галереи мобильного устройства и персонального компьютера будут синхронизироваться.Известно, что возможность просмотра снимков станет доступной в следующем крупном обновлении в мае 2020 года. Отмечается, нововведения коснутся лишь девайсов, на которых установлен Android в 7 или выше версиях. Кроме прочего, сообщалось о поддержке электронного стилуса в приложении Your Phone. Инсайдеры Windows смогут использовать цифровое перо для ввода данных на любом устройстве с ОС Windows 10, но только при наличии сенсорного экрана.