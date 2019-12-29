На церемонии прощания с Галиной Волчек выступили российские звезды и зампред правительства Ольга Голодец





Ольга Голодец отметила исключительную гражданскую и творческую позицию Галины Волчек, а также рассказала об ее умении вести за собой и в жизни, и с искусстве. В письме Путин назвал смерть Волчек невосполнимой потерей, а также поддержал в тяжелый момент ее сына Дениса Евстигнеева. Похоронившая отца Александра Захарова подчеркнула, насколько похожими оказались судьбы Марка Захарова и его коллеги. Дочь худрука Ленкома напомнила, что он вместе с Волчек в один день демонстрировался в театре Моссовета и получил отказ, но потом их одновременно утвердили в Горкоме, и более 40 лет они вели за собой два наиболее престижных театра в Москве. Талант покойной актрисы отметила Марина Ковалева, а режиссер Александр Адабашьян пожелал “Современнику” развиваться и приумножать труд Волчек.Слова прощания также высказали актеры Ингеборга Дапкунайте, Александр Ширвиндт, Игорь Золотовицкий и Сергей Гармаш. В зале находились Константин Эрнст, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Владимир Машков и многие другие российские представители культуры и искусства.