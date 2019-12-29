Коллеги Галины Волчек провожают художественного руководителя "Современник" в последний путь словами благодарности и скорби





Кроме них, многие знаменитости посетили церемонию прощания с худрукомтеатра «Современник» Галиной Волчек. Захарова, не так давно потерявшая отца - выдающегося режиссера Марка Захарова, очень скорбит по ушедшей в мир иной театральной звезде. Во время гражданской панихиды актриса поддержала сына худрука. Она выказала Денису Евстигнееву слова соболезнования. Знаменитость знает, как сложно держаться в такой момент, ведь в сентябре и сама оказалась в подобной ситуации, стоя у гроба 85-летнего. Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Олега Табакова.Коллеги и поклонники Волчек очень скорбят по ней. Любовь Толкалина рассказала, что при жизни театральный режиссёр являлась сильным и очень талантливым человеком. Актриса не скрывает, что когда узнала о смерти худрука «Современника», была очень огорчена и расстроена. Такие же чувства испытала и Анастасия Волочкова. Балерина не сдержала слез после того, как получила информацию о кончине педагога. Надежда Бабкина вспомнила о своём шоковом состоянии после сообщения о случившемся. Для неё Галина Волчек навсегда останется примером силы духа и верности своему делу.