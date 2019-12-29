Брат Криса Кельми: "Сын музыканта не хочет заниматься сохранением творческого наследия отца"





По словам последнего, изначально сын Криса Кельми положительно отреагировал на его предложения. Дядя Кристиана попросил позволить продажу песен известного родственника, а также дать разрешение другим артистам записывать и выпускать каверы и ремиксы на композиции звезды. Кроме того, поднимался вопрос касательно выпуска еще не опубликованных песен музыканта, сейчас пылящихся на полке.Несмотря на это, сын Криса Кельми в один момент резко изменил свое решение и перестал отвечать на звонки дяди. Евгений Суслин видит в этом влияние супруги музыканта Людмилы. Судя по всему, она не хочет, чтобы песни артиста продолжали радовать поклонников. Дядя Кристиана также отметил, племянник не отвечает не только на его звонки, но и на вызовы других людей. Однажды к Евгению Суслину обратились с предложением записать ремикс на одну из песен Кельми, и он перенаправил этого человека к сыну звезды, однако тот опять не взял трубку.Брат Криса Кельми крайне недоволен сложившейся ситуацией. Его оскорбляет тот факт, что сын артиста не имеет никакого желания сохранить творческое наследие своего отца. Евгений Суслин надеется, что наследник музыканта изменит свое решение.