Новая стрижка Аниты Цой с выбритыми висками вызвала неоднозначную реакцию у фанатов

Анита Цой решила встретить Новый год с обновленным стилем, недавно побывав в салоне красоты. Звезда опубликовала в соцсети Instagram серию фотографий и видеороликов, на которых предстала с экстремальной прической. Длинные волосы певице состригли чрезвычайно коротко, а также выбрили виски. По признанию самой исполнительницы, стрижка подобной длины у неё была около 25 лет тому назад. Свое восхищение имиджем звезды выразили не только фанаты, но и коллеги. К примеру, Денис Клявер сравнил Аниту Цой с Мисси Эллиотт, в то время как Алсу похвалила подругу за смелость.Все же, некоторые поклонники не были рады переменам в образе кумира. Комментарии в целом касались "потери женственности", из-за "бунтарского характера" новой прически. Сама Анита Цой решила не обращать внимание на критику, поблагодарив остальных подписчиков за поддержку.Кроме прочего, следующий концерт певицы намечен на 31 декабря, который состоится на территории московского ВДНХ, а также в парке "Певческое поле".