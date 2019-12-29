Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова показа два стильных новогодних образа

Алена Краснова и Никита Преснякова сыграли свадьбу в 2017 году. Супруги отмечают, они счастливы в этих отношениях, хотя можно сказать, что они проводят вместе не так много времени. Все дело в их рабочих графиках. Музыкант часто находится на гастролях и занимается написанием новых песен, а модель регулярно участвует в модных показах и фотосессиях. При этом они оба отмечают, что временная разлука лишь укрепляет их отношения и подогревает интерес друг к другу.В честь предстоящего Нового года невестка Кристины Орбакайте решила показать подписчикам два стильных новогодних образа на фоне нарядной елки. На одном фото Алена Краснова предстает в белом свитере оверсайз с широким воротом и серебристых мини-шортах, украшенных пайетками. Другой образ состоит из изящного платья нежно розового цвета, дополненного стильным поясом и крупным ожерельем, красующимся на шее. В обоих случаях супруга Никиты Преснякова выбрала короткую и сдержанную прическу.Поклонники невесты Кристины Орбакайте положительно оценили два новогодних образа. Они пожелали Алена Красновой удачного Нового года и счастья в семейной жизни.