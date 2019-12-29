Реплику Mercedes-Benz под названием “Красная свинья” продадут на аукционе RM Sotheby’s





Удачная копия раритета была создана немецким ателье Arthur Bechtel Classic Motors. Машина под названием “Красная свинья” повторяет дизайн модели 1969 года, но имеет увеличенную колею, заниженную подвеску и дополнительный свет. Мастера заменили АКПП на шестиступенчатую “механику”. Таким образом реплика довольствуется 6,3-литровым “атмосферником” без излишеств мощностью 250 л. с. и “гражданским” интерьером. В салоне штатные кресла были заменены спортивными сиденьями, а кузов укреплен специальным каркасом. Свое прозвище данная версия легендарного автомобиля получила за большие габариты и неповоротливость, а также яркий цвет.Первым владельцем "Красной свиньи" стал предприниматель из Южной Кореи Джеймс Гу Ким. Машина будет продана на торгах RM Sotheby’s, запланированных на 5 февраля 2020 года.