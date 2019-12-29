В Forbes перечислили самые продаваемые романы в 2019 году
Издание Forbes ежегодно составляет рейтинг бестселлеров в области литературы, определяя наиболее "трендовых" писателей. Теперь журналисты перечислили самые продаваемые романы в 2019 году.
Информационный портал Forbes решил подготовить перечень наиболее популярных книг, исходя из предпочтений читателей из РФ. Наиболее продаваемым романом 2019 года в России стала остросюжетная работа Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент" с более чем 89 тысячами реализованных экземпляров. За ним сразу идет любовное произведение "Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади" от Дины Рубиной, владельцами которого стали 88 тысяч россиян. Тройку лидеров замыкал детектив от романиста из Норвегии Ю Несбе "Нож", объем продаж которого составил около 69 тысяч единиц.
В рейтинге также значились "Смертельная белизна" Роберта Гэлбрейта, "Искусство легких касаний" от Виктора Пелевина, "Брисбен" авторства Евгения Водолазкина, "Чужак" Стивена Кинга, "Другая правда, том 1" Александры Марининой и "Дом, в котором горит свет" Эльчина Сафарли. Последними оказались такие бестселлеры, как "Пока течет река" Дианы Сеттерфилд, "Дарующий звезды" Джоджо Мойес и "Пищеблок" Алексея Иванова.
За текущий год наибольшей популярностью среди россиян пользовались аудиокниги, а также литература в жанре фэнтези и научной фантастики, пишет издание "Слово и Дело".
Информационный портал Forbes решил подготовить перечень наиболее популярных книг, исходя из предпочтений читателей из РФ. Наиболее продаваемым романом 2019 года в России стала остросюжетная работа Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент" с более чем 89 тысячами реализованных экземпляров. За ним сразу идет любовное произведение "Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади" от Дины Рубиной, владельцами которого стали 88 тысяч россиян. Тройку лидеров замыкал детектив от романиста из Норвегии Ю Несбе "Нож", объем продаж которого составил около 69 тысяч единиц.
В рейтинге также значились "Смертельная белизна" Роберта Гэлбрейта, "Искусство легких касаний" от Виктора Пелевина, "Брисбен" авторства Евгения Водолазкина, "Чужак" Стивена Кинга, "Другая правда, том 1" Александры Марининой и "Дом, в котором горит свет" Эльчина Сафарли. Последними оказались такие бестселлеры, как "Пока течет река" Дианы Сеттерфилд, "Дарующий звезды" Джоджо Мойес и "Пищеблок" Алексея Иванова.
За текущий год наибольшей популярностью среди россиян пользовались аудиокниги, а также литература в жанре фэнтези и научной фантастики, пишет издание "Слово и Дело".
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:53