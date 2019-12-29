Владимир Жириновский призвал "разгрузить" обязанности президента РФ, назначив ему заместителя
Владимир Жириновский озвучил призыв ввести на территории страны новую должность, которая помогла бы “разгрузить” обязанности, возложенные на президента. Как считает лидер ЛДПР, в РФ не хватает поста заместителя главы державы или вице-президента.
Посредством поста в Telegram-канале Жириновский высказался о наличии необходимости внести поправки в Конституцию, убрав некоторые оговорки. Например, следует избавиться от слова “подряд” в статье о количестве допустимых сроков для президента. Политик напомнил, сейчас на плечи лидера государства ложится большое количество обязанностей, которые можно разделить с вице-президентом, если официально ввести данную должность заместителя. Такое решение поможет распределить задачи по управлению страной между главой государства, его замом и премьер-министром.
Ранее Жириновский озвучил инициативу сократить отведенный для главы государства срок пребывания на посту до 5 лет, а также ввести такой же отрезок времени для губернаторов. То же самое должно касаться и депутатов.
Посредством поста в Telegram-канале Жириновский высказался о наличии необходимости внести поправки в Конституцию, убрав некоторые оговорки. Например, следует избавиться от слова “подряд” в статье о количестве допустимых сроков для президента. Политик напомнил, сейчас на плечи лидера государства ложится большое количество обязанностей, которые можно разделить с вице-президентом, если официально ввести данную должность заместителя. Такое решение поможет распределить задачи по управлению страной между главой государства, его замом и премьер-министром.
Ранее Жириновский озвучил инициативу сократить отведенный для главы государства срок пребывания на посту до 5 лет, а также ввести такой же отрезок времени для губернаторов. То же самое должно касаться и депутатов.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:42