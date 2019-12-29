Владимир Жириновский призвал "разгрузить" обязанности президента РФ, назначив ему заместителя





Посредством поста в Telegram-канале Жириновский высказался о наличии необходимости внести поправки в Конституцию, убрав некоторые оговорки. Например, следует избавиться от слова “подряд” в статье о количестве допустимых сроков для президента. Политик напомнил, сейчас на плечи лидера государства ложится большое количество обязанностей, которые можно разделить с вице-президентом, если официально ввести данную должность заместителя. Такое решение поможет распределить задачи по управлению страной между главой государства, его замом и премьер-министром.Ранее Жириновский озвучил инициативу сократить отведенный для главы государства срок пребывания на посту до 5 лет, а также ввести такой же отрезок времени для губернаторов. То же самое должно касаться и депутатов.