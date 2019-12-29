"Шизофрения жены и смерть детей": В день рождения Фрунзика Мкртчяна СМИ вспомнили его непростую судьбу





Фрунзик Мкртчян имел сложную жизнь с раннего детства, поскольку в его семье воспитывалось еще трое братьев и сестер. История рода звезды омрачилась еще в 1915 году, когда на принадлежащих Османской империи землях начался геноцид армян. Его родителей нашли на дороге, когда их семьи безуспешно пытались сбежать. В итоге сирот отправили в приют, после выпуска из которого они поженились и родили четверых детей. Оба родителя Мкртчяна работали на текстильной фабрике, где отец попытался украсть отрез ткани, чтобы приобрести еду для семьи, а его отправили в лагеря на 10 лет.Фрунзик Мкртчян с 15 лет трудился помощником киномеханика, а после работы играл в театральной студии. После поступления в институт он встретил первую любовь, но этот брак распался быстро, поскольку Мкртчян познакомился с женщиной, изменившей всю его жизнь. Несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте, актер женился на Донаре Пилосян, которая родила ему двух детей. Вскоре у его жены стало меняться поведение, и врачи диагностировали шизофрению. Благодаря своим связям артист пытался лечить возлюбленную у лучших медиков, бросив работу и взяв на себя заботу о детях, но в итоге последние 25 лет своей жизни женщина провела в специализированной французской клинике. Новой избранницей Фрунзика Мкртчяна стала Тамара Оганесян, но этот союз не продержался долго.В какой-то момент Мкртчян заметил изменения в поведении и своего сына, у которого тоже проявилась шизофрения. Из-за осложнений он скончался в 2003 году в возрасте 31 года. Единственная дочь актера умерла после лечения рака шейки матки в возрасте 39 лет.