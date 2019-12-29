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Дмитрий Нагиев оказал поддержку расставшейся с мужем Пелагее

Недавнее расставание Пелагеи с Иваном Телегиным тяжело сказался на самочувствии певицы. Дмитрий Нагиева оказал поддержку звезде во время программы "Голос", появившейся на шоу в качестве приглашенной звезды.

Новый выпуск шоу "Голос" отметился выступлением Пелагеи, которая эмоционально спела композицию «Выйду ночью в поле с конем». В полуфинале музыкальной программы ей составили компанию участники проекта Нуржигит Субанкулов и Аскер Бербеков. Некоторые зрители отметили, что звезда пребывала в подавленном состоянии. Причиной этого, по мнению многих, стал разрыв отношений с известным хоккеистом Иваном Телегиным, с которым исполнительницу связывают три года брака и 2-летняя дочь Таисия.

После того, как песня закончилась, к певице подошел ведущий Дмитрий Нагиев. Он крепко обнял коллегу и пожелал ей найти спутника жизни в следующем году. Пелагея поблагодарила шоумена за теплые слова и поддержку, а затем ушла за кулисы.

Долгое время в Сети распространялись слухи об ухудшении отношений между поп-звездой и хоккеистом. Совсем недавно появилась публикация в Instagram-аккаунте Пелагеи, которая сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:10

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