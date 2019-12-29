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В Штутгарте обнаружено секретное хранилище музея Porsche

Недавно блогерам из Германии удалось обнаружить хранилище музея немецкого автоконцерна Porsche, где находятся редкие модели автомобилей. Маркетолог Porsche Бенджамин Марьянак пригласил их для того, чтобы провести экскурсию и рассказать об экспонатах.

В музее автоконцерна Porsche в Штутгарте хранятся редкие модели автомобилей, вроде Porsche 901 и Porsche 959, который впервые увидели мир на Франкфуртском автосалоне 1983 года. Блогеры смогли заснять на видео само хранилище и машины бренда, которые там содержатся, когда не пребывают в основном зале музея Porsche. Маркетолог бренда Бенджамин Марьянак разрешил блогерам посетить данное помещение, которое было создано «с нуля» в буквальном смысле за пару лет.

Специфика хранилища заключается в том, что оно постоянно модифицируется – в нём появляются новые экспонаты. Стоит заметить, что здесь есть несколько поколений автомобилей: присутствуют прототипы, гоночные модели и даже Mercedes-Benz 500E, который изготовлен экспертами Porsche. Однако не каждая машина была в хорошем состоянии, и их приходилось долго восстанавливать. И всё же, на данный момент отдельные экспонаты хранилища разрешается арендовать на некоторое время. Как бы то ни было, данный показатель всё равно значительный, если учитывать, что некоторые из автомобилей не выпускались на дороги.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:36

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