В Сети появилась поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате





Регистрация на этот рейс началась в 05:35 по местному времени. Спустя ровно час она была закончена, а в 07:03 завершилась посадка пассажиров. В 07:21 самолет взлетел из аэропорта в Алтма-Ате, а спустя минуту неожиданно пропал с радаров. Уже в 07:24 была поднята по тревоге вся авариной-спасательная команда воздушной гавани. По прошествии еще 3 минут ее разместили в квадрате 6 «К».В 07:35 спасатели получили информацию о предполагаемом месте происшествия. Согласно ей, оно могло произойти в квадрате 20 «А», куда команда и была направлена. В 07:36 на место авиакатастрофы приезжают первые расчеты спасателей, тогда же они передают в центр управления информацию о том, что наблюдают разрушенный самолет в другом квадрате – 18 «В».Спустя 8 минут на место трагедии приезжают все специалисты и спасатели. В 08:10 все пассажиры, имеющие возможность идти собственными силами, уже находятся в терминале воздушной гавани.Напомним, в результате катастрофы 12 человек погибли, 49 получили ранения. Пока самыми вероятными называют такие причины катастрофы: наличие технических неполадок, ошибки пилотов и плохие условия полета.