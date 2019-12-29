В России начались продажи необычного китайского флагмана Nubia Z20





Производители телефонов прибегали к множеству различных методов, чтобы избавиться от зазоров на дисплее и выступающих краев на собственной продукции. Китайская компания Nubia предприняла иной подход к проблеме и добавила дополнительный экран на задней панели. Новый смартфон Z20 оснащен изогнутым 6,42-дюймовым Full HD+ фронтальным дисплеем без рамки в сочетании с дополнительной 5,1-дюймовой панелью сзади. Оба оснащены защитным покрытием Gorilla Glass 5, а вторичный экран дополнен фильтром синего света для более удобного просмотра ночью. Каждый из них работает независимо, что позволяет владельцу переключаться с одного приложения на другое, просто переворачивая телефон.В отличие от большинства устройств, все камеры расположены на задней панели: основная 48-мегапиксельная камера с OIS, 16-мегапиксельный ультра-широкоугольный датчик и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Z20 также может записывать видео с разрешением 8К и поддержкой HDR10.Что касается внутренней архитектуры, то устройство работает от процессора Snapdragon 855 Plus, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и батареей емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт. Хотя новинка была представлена еще 14 октября, сейчас она стала доступной на российском рынке. Ориентировочная цена гаджета составляет около 549 долларов США.