«Держитесь!»: У Юлии Пересильд в преддверии Нового года «нервы на пределе»

«Всем доброе утро! Много сил и хорошего настроения!» - написала знаменитость. Пересильд отметила, что до Нового года осталось два дня, в связи с чем и многие нервничают. Однако важно продержаться этот период. «Не ругайтесь! Прощайте! Не теряйте чувства юмора!» - пожелала поклонникам кинозвезда. Свой пост актриса сопроводила нежным фото, где запечатлена в белоснежном платье со взглядом, устремленным вдаль.Фолловеры в ответ поздравили знаменитость с Новым годом. Пересильд пожелали счастья и творческих успехов.