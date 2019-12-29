В Сети рассказали о жизни советской певицы Бируте Петриките





Популярность и любовь советской публики Бируте Петриките принесли такие хиты, как «Желтоглазая ночь» и «Музыка любви». Работа артистки существенно отличалась от творчества других звезд в 1970-х, что предоставило литовской исполнительнице возможность выступить на главном фестивале СССР «Песня года». Кроме съемок в музыкальном фильме «Звезды Олимпийской регаты», эстрадной певице также удавалось проводить многочисленные гастроли по всей стране. Стоит отметить, что Петриките покинула сцену на самом пике славы.Сейчас 65-летняя знаменитость обосновалась в литовском городе Каунасе, где живет вместе с семьей. Хотя она и занималась сольными проектами, выпустив последний альбом «Долгий путь к любви», прежнего признания со стороны публики ей не удалось завоевать. В интервью одному из российских изданий, Петриките рассказала, что, вместо эстрады, решила идти к другой мечте: открыть собственный семейный ресторан и маленькую гостиницу. В настоящее время с бизнесом ей помогает муж Игорь, а также дочь Анжелика.