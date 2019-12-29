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Российские звезды рассказали, как отпразднуют Новый год

Российские звезды рассказали о том, как они будут отмечать предстоящие новогодние торжества и поделились собственными традициями. Многие из них, как обычно, встретят Новый год на работе и не смогут провести праздничную ночь в компании родных и близких.
Российские звезды рассказали, как отпразднуют Новый год

Немногочисленным исключением из этого правила является Яна Рудковская. Несмотря на то, что 30 и 31 декабря супруга Евгения Плющенко будет находится на ледовой площадке, где пройдет ее шоу «Золушка», вечером звездное семейство соберется за праздничным столом. По словам режиссера, на нем окажутся оливье, селедка под шубой, холодец, винегрет и утка.

Григорий Лепс является одним из самых востребованных артистов в России, поэтому Новый год он встретит на работе. Певец выступит на концерте «Жаркий Новый год» в Crocus City Hall. Сергей Жуков постоянно находится на гастролях, но новогоднюю ночь проведет в компании семьи. При этом сразу после праздников знаменитость опять уедет в тур.

Анастасия Волочкова встретит Новый год в компании друзей в поселке Новахово, а затем улетит на экзотический остров для того, чтобы насладиться его природой. Работать в новогоднюю ночь будет и Бари Алибасов. Продюсер группы «На-На» отмечает, что уже забыл, когда удавалось праздновать Новый год не на работе.

Игорь Верник наоборот, устроит семейный праздник, где соберутся практически все его родные. Диана Гурцкая же отметит приход Нового года своим привычным праздничным концертом, сообщает Nation News.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:05

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