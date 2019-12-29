Сын покойной Галины Волчек решил похоронить мать рядом с изменившим ей мужем Евгением Евстигнеевым





Денис Евстигнеев является единственным сыном Галины Волчек, родившемся в браке актрисы с Евгением Евстигнеевым. Ранее звезда признавалась, что изначально близкие не понимали ее выбор, поскольку не видели рядом с первой красавицей МХАТа невзрачного и неопрятного молодого человека. На первую встречу с родителями невесты будущий актер пришел в старой рубашке с замком вместо пуговиц и странном плаще. Волчек самостоятельно занялась образом мужа, который вскоре стал более привлекательным и успешным в кино. В итоге он закрутил роман с Лилией Журкиной, на которой впоследствии женился. До последнего актриса не хотела верить в предательство мужа, но после развода настояла на общении сына с отцом.После смерти известной матери Денис Евстигнеев решил, что его родители должны покоиться вместе. Как известно, Евгений Евстигнеев скончался в 1992 году, а его бывшая жена ушла из жизни 26 декабря 2019 года.